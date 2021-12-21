شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون اليوم الثلاثاء 21-12-2021 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة المقاولون العرب والزمالك اليوم الثلاثاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بالجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الفارس الأبيض المركز الرابع فى ترتيب جدول المسابقة برصيد 13 نقطة، جمعها من 6 لقاءات، حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى مواجهة وحيدة، وتعرض لهزيمة أمام الأهلى بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

فيما يقع نادى المقاولون العرب فى المركز الخامس عشر بترتيب جدول الدورى، برصيد 5 نقاط، جمعها من 6 مباريات؛ إذ حقق فوزا وحيدا، وتعادلين، وتلقى 3 هزائم، ويسعى لتحقيق الفوز والصعود لمركز متقدم في الجدول، والابتعاد عن المراكز الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

تقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى، فيما يبحث المقاولون عن الانتصار واستعادة الثقة بعد سلسلة النتائج السيئة التي حققها الفريق منذ بداية الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وشهد جدول ترتيب الدوري المصري متغيرات عديدة بعد منافسات اليوم الأول من الجولة السابعة، والذى شهد إقامة 5 مباريات قوية لم تخلو من المتعة والإثارة كعادة الإيجيبشن ليج خلال الموسم الجارى، وبخلاف صدارة المسابقة التى يسيطر عليها الأهلى، اشتعلت المنافسة فى جميع المراكز.

جدول ترتيب الدوري المصري .. الأهلي في الصدارة

سيطر النادي الأهلي على صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في أول 6 مباريات بالدوري، لينفرد بالقمة مبتعداً عن بيراميدز أقرب ملاحقيه برصيد 13 نقطة في المركز الثاني.

جدول الدوري

جدول ترتيب الدوري المصري .. الزمالك يتراجع للمركز الرابع

تراجع نادي الزمالك إلى المركز الرابع قبل خوض مباراة الجولة السابعة أمام المقاولون العرب الليلة، حيث تقدم النادى المصرى إلى المركز الثالث بعد فوزه أمس على فاركو بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث متساوياً مع الزمالك صاحب المركز الرابع في الرصيد.

جدول ترتيب الدوري المصري .. ثلاثي القاع يصارع للهروب

تراجعت فرق طلائع الجيش والإسماعيلي وإيسترن كومباني، إلى المركز الثلاثة الأخيرة في جدول ترتيب الدوري المصري ، ورغم أن إيسترن كومباني نجح في حصد أول نقطة له في الدوري بعد التعادل أمس أمام المقاصة، إلا أنها مازال يتذيل جدول المسابقة بفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ17.

جدول الدوري

جدول ترتيب الدوري المصري .. منافسة قوية في الوسط

اشتعلت معركة وسط الجدول بين الفرق، خاصة من المركز الخامس الذى يحتله البنك الأهلى برصيد 11 النقطة، ويليه المحلة فى المركز السادس برصيد 10 نقاط، ثم سيراميكا فى المركز السابع برصيد 9 نقاط متساوياً مع فاركو والاتحاد.