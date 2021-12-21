شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يؤدى مناسك العمرة بعد انتهاء مباريات المنتخب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمود حمدى الونش، مدافع نادى الزمالك ومنتخب مصر، مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة بمكة المكرمة، ليلة أمس الاثنين، وذلك بعد الانتهاء من مبارياته مع المنتخب الوطنى فى بطولة كاس العرب، التى أقيمت فى قطر، وحصل الفراعنة على المركز الرابع فى ترتيب منتخبات البطولة بعد الجزائر البطل وتونس الوصيف وقطر صاحبة المركز الثالث.

ونشر الونش صورا له عبر حسابه على إنستجرام أمام الكعبة المشرفة بالحرم المكى مرتديا ملابس الإحرام، صحبها بتعليق "الحمد لله رب العالمين"، فيما طالب زميله حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل، بالدعاء له من خلال التعليقات: "ادعيلنا يا حبيبى ربنا يكرمنا ونزور بيت الله الحرام".

وتسبب سفر الونش، إلى الأراضى المقدسة، فى حالة من الجدل، حيث تساءل الإعلامى أحمد شوبير عن أسباب تواجد محمود الونش مدافع الزمالك، فى جلسة مع جاسر محروس العضو الذهبى لنادى أهلى جدة السعودى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الونش مدافع متميز للغاية ولاعب ملتزم لأبعد حد ممكن نتخيله، فهو من اللاعبين الذين يحب أى مدرب تواجده فى فريقه".

وأضاف شوبير: "الونش لم يعد مع بعثة منتخب مصر من قطر للقاهرة وفضل الذهاب للسعودية، وأعلن مسئولو الزمالك حصوله على إذن لأداء العمرة وغيابه عن مواجهة المقاولون العرب، وفوجئنا باللاعب ينشر صورته مع جاسر محروس العضو الذهبى لنادى أهلى جدة السعودى".

وتابع شوبير "الونش لديه شرط جزائى فى عقده يقدر بـ5 ملايين دولار، لو أراد الرحيل عن الزمالك، فهل بدأ الونش خطوة التعاقد مع أحد الأندية السعودية للرحيل عن الزمالك، هذا ما سوف تكشفه الأيام المقبلة".







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