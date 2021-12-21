شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب كارتيرون مع الزمالك قبل عودة الدوري الليلة بمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، ضيفًا ثقيلا على نظيره المقاولون العرب في المباراة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى، فيما يبحث المقاولون عن الانتصار واستعادة الثقة بعد سلسلة النتائج السيئة التي حققها الفريق منذ بداية الموسم.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى وأخيراً البنك الأهلي.

من جانبه تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع لاعبيه مطالبهم بضرورة التركيز في أول مباراة بعد التوقف والعمل على امتصاص حماس لاعبى المقاولون في بداية اللقاء، والبحث عن التسجيل المبكر لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقط، كما منح كارتيرون لاعبيه بعض التعليمات الفنية والتكتيكية للاعبيه من أجل تعويض غياب بعض نجوم الفريق في مقدمتهم محمد عبد الشافى، الذى يغيب عن اللقاء للإصابة.

قاد كارتيرون الزمالك فى 65 مباراة فاز في 44 مباراة خسر في 6 مباريات تعادل فى 15 مباراة وحصد مع الفريق الابيض 3 ألقاب "السوبر الأفريقي ـ الدوري العام ـ وكأس مصر".