مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تستكمل مباريات الدورى اليوم بمباريات الجولة السابعة، حيث يلتقى سموحة مع الإسماعيلى باستاد الإسكندرية، وبيراميدز مع طلائع الجيش باستاد الدفاع الجوى، بينما يلتقى الزمالك مع المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

موعد مباراة سموحة والإسماعيلى

يلتقى فريق سموحة مع الإسماعيلى فى تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ويحتل سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر لقاء، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكهم مثلها، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر برصيد نقطتين، بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 10 أهداف.





يلتقى فريق بيراميدز مع نظيره طلائع الجيش فى تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم، ويقام اللقاء باستاد الدفاع الجوى، ويدخل بيراميدز اللقاء وهو فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى لقاء ولم يخسر، وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4 أهداف فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 6 أهداف.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب تقام مباراة المقاولون العرب مع الزمالك فى الثامنة من مساء اليوم، باللقاء الذى يقام باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر. ويدخل الزمالك اللقاء وهو فى المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى، برصيد 13 نقطة، حصدها من 6 لقاءات تم خوضها، حقق الفوز فى 4، وتعادل فى مواجهة وحيدة، وخسر واحدة، فى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 5 نقاط، جمعها من 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مواجهات.

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش