شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: موسيمانى محتاج طبيب نفسى قبل السوبر.. ونجوم الأهلى عملوا تحليل دى إن إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى يحتاج لطبيب نفسى للتعامل مع لاعبى فريقه الدوليين العائدين بأحزان كبيرة من كأس العرب، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "الأمور تسير على ما يرام فى قطر داخل معسكر الأهلى استعداداً للرجاء المغربى لكن موسيمانى خايف من الحالة النفسية للاعبيه خاصة الدوليين، لأن عنده بدر بانون جاى بعد خروج المغرب ومعلول راجع بأحزان كبيرة بعد خسارة تونس للنهائى، وكمان لاعيبة منتخب مصر الذين يشعرون بأحزان كبيرة بعد احتلالهم المركز الرابع بالبطولة".

ويضيف شوبير "لازم يكون فى طبيب تأهيل نفسى فى كل نادى وفى المنتخب كمان، موسيمانى عنده أزمة نفسية كبيرة وهو بيتعامل معاها مع أن هذا ليس دوره بل دور طبيب تأهيل نفسى".

وتابع شوبير "كمان بطالب كل الأندية والمنتخب بإجراء تحليل "دى إن إيه" لكل اللاعبين، هذا التحليل مهم للغاية بيظهر احتمالات الإصابة فى الجسم والأنظمة الغذائية لكل شخص ونظام معيشته ورياضته وحياته بمعنى أدق لايف استايل ونتيجته تظهر بعد ثلاثة أسابيع وبعض لاعبى الأهلى عملوه بشكل فردى ولكن لازم الكل يعمله لانه مهم للغاية".

وأكمل شوبير "أيمن أشرف رجع من الإصابة وشارك فى مران الأهلى كاملا وهذا سحر لأن الإصابة كانت عايزة وقت طويل، وأيمن أشرف مفتاح سحرى لموسيمانى لأنه بيبنى عليه خطته، والناس فى الأهلى ردوا عليا وقالوا لى إن صلاح محسن الأفضل ليه يكمل فى القاهرة عشان ينفذ برنامجه التأهيلى".

وتابع شوبير "بدر بانون مستمر فى الأهلى ولن يرحل، حتى لو فى عروض اللاعب مرتاح ومبسوط فى القلعة الحمراء".

وعن الدورى علق شوبير: "مباراة فاركو والمصرى لن تعاد لأن إعادتها متوقفة على تقرير حكم المباراة وطبعا الحكم هيقول إنه طرد اللاعب بعد خروجه من الملعب".

ويضيف شوبير "شوفت امبارح شادى حسين مهاجم سيراميكا لقيت رأس حربة نموذجى وزنه مثالى ويرعب أى حارس ويمكن نقطة الوزن الزائد هى كانت التعليق الوحيد على أداؤه ولكنه تخلص منها ، فى المقابل عامر عامر حارس مرمى سيراميكا بعيد للغاية عن موهبته ومستواه اللى اعرفه عنه ولازم بسرعة يستعيد فورمته لانه حارس كبير".