شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 18 مباراة جمعت سموحة والإسماعيلى قبل صدام اليوم بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف سموحة نظيره الإسماعيلى فى تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الدراويش سلبياً مع غزل المحلة فى نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر لقاء، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكهم مثلها، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر برصيد نقطتين، بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 10 أهداف.

لعب الفريقان 18 مباراة حيث فاز الإسماعيلى فى 7 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 4 لقاءات وله 29 هدفًا وعليه 24 هدفًا وكلين شيت 4 مباريات.

الدورى العام ..

لعب الفريقين 16 مباراة فاز الإسماعيلى فى 7 تعادل 6 خسر 3 له 28 هدفًا عليه 22 هدفًا كلين شيت 4 مباريات.

على ملعب الإسماعيلى فاز الدراويش 3 تعادل 3 خسر 2 له 13 هدفًا عليه 13 أهداف كلين شيت مباراة واحدة.

على ملعب سموحة فاز الإسماعيلى 4 تعادل 3 خسر 1 له 15 هدفًا عليه 9 أهداف كلين شيت 3 مباريات.

أهداف الإسماعيلى عن طريق 19 لاعبًا .. إيمانويل بناهينى وديجو كالديرون 3 أهداف لكلا منهما ، أحمد على وحسنى عبد ربه وكريم بامبو وشكرى نجيب وبنسيون شيلونجو هدفين لكلا منهم ، أحمد سمير فرج وأحمد صديق وعبد الله السعيد وعمرو السولية وشوقى السعيد ومروان محسن وطه عادل وإبراهيم حسن ولسعد الجزيرى وريتشارد بافور وعبد الرحمن مجدى وفخر الدين بن يوسف هدفًا لكل منهم.

كأس مصر ..

لعب الفريقان مباراتان تعادل الإسماعيلى 1 خسر 1 له هدف عليه هدفين كلين شيت صفر الخروج بضربات الترجيح مرة واحدة.

الهدافون .. شوقى السعيد هدفًا.