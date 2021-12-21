شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جدول ترتيب الدوري المصري متغيرات عديدة بعد منافسات اليوم الأول من الجولة السابعة، والذى شهد إقامة 5 مباريات قوية لم تخلو من المتعة والإثارة كعادة الإيجيبشن ليج خلال الموسم الجارى، وبخلاف صدارة المسابقة التى يسيطر عليها الأهلى، اشتعلت المنافسة فى جميع المراكز.

جدول ترتيب الدوري المصري .. الأهلي في الصدارة

سيطر النادي الأهلي على صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في أول 6 مباريات بالدوري، لينفرد بالقمة مبتعداً عن بيراميدز أقرب ملاحقيه برصيد 13 نقطة في المركز الثاني.



جدول الدوري

جدول ترتيب الدوري المصري .. الزمالك يتراجع للمركز الرابع

تراجع نادي الزمالك إلى المركز الرابع قبل خوض مباراة الجولة السابعة أمام المقاولون العرب الليلة، حيث تقدم النادى المصرى إلى المركز الثالث بعد فوزه أمس على فاركو بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث متساوياً مع الزمالك صاحب المركز الرابع في الرصيد.

جدول ترتيب الدوري المصري .. ثلاثي القاع يصارع للهروب

تراجعت فرق طلائع الجيش والإسماعيلي وإيسترن كومباني، إلى المركز الثلاثة الأخيرة في جدول ترتيب الدوري المصري ، ورغم أن إيسترن كومباني نجح في حصد أول نقطة له في الدوري بعد التعادل أمس أمام المقاصة، إلا أنها مازال يتذيل جدول المسابقة بفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ17.



جدول الدوري

جدول ترتيب الدوري المصري .. منافسة قوية في الوسط

اشتعلت معركة وسط الجدول بين الفرق، خاصة من المركز الخامس الذى يحتله البنك الأهلى برصيد 11 النقطة، ويليه المحلة فى المركز السادس برصيد 10 نقاط، ثم سيراميكا فى المركز السابع برصيد 9 نقاط متساوياً مع فاركو والاتحاد.