شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد اكتمال صفوفه قبل مواجهة الرجاء المغربى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الفنى للأهلى جاهزية جميع اللاعبين لمباراة السوبر الأفريقى أمام الرجاء المغربى، غدا الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، موضحاً أن اللاعبين الذين عانوا من إصابات مختلفة الأيام الماضية تماثلوا للشفاء وباتوا جاهزية للسوبر الأفريقي.

وقال الجهاز الفنى إن الفريق جاهز ومكتمل الصفوف قبل مواجهة فريق الرجاء المغربي، موضحاً أن الأهلي يستعد بقوة للمباراة بعد انتظام اللاعبين الدوليين، وتعافى الجميع من الإصابات خاصة أحمد عبد القادر وأيمن أشرف، لافتًا إلى أن المباراة ستكون قوية أمام فريق محترم ولديه تاريخ مميز وحصل على لقب الكونفدرالية، وهو ما يجعل الجهاز الفني يهتم بكل التفاصيل لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب.

ويتدرب لاعبو الأهلى على تسديد ركلات الترجيح خلال مران الفريق الأخير، اليوم الثلاثاء، قبل خوض مباراة السوبر الأفريقى ضمن التحضير لأى سيناريو فى اللقاء إذا انتهت المباراة بالتعادل ووقتها سيتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة.

وينوى موسيمانى تخصيص عدد من اللاعبين للتدرب على التصويب على ركلات الترجيح إذا انتهى الوقت الأصلى بالتعادل بين الفريقين، ويعد أبرز اللاعبين المتخصصين فى تسديد ركلات الجزاء على معلول وأفشة وعمرو السولية وغيرهم من باقى المجموعة الذين سيتدربون على تسديد ركلات الترجيح، كما سيتم تحديد موقف الثنائى بدر بانون ومحمد شريف من تسديد ركلات الترجيح في ظل إهدارهما ركلات بالفترة الأخيرة.