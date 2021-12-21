شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الاهلي والرجاء المغربي في السوبر الأفريقي هو السابعة من مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة، فى العاصمة القطرية الدوحة، وهى البطولة التى يرغب الأهلى فى الفوز بها من أجل الحفاظ على اللقب الذى توّج به المارد الأحمر النسخة الماضية بالفوز على نهضة بركان المغربى بثنائية نظيفة.

ورصدت إدارة الكرة بالنادى الأهلى مكافأة خاصة، بخلاف ما تنص عليه اللائحة للاعبى الفريق الكروى الأول، لتحفيزهم على تحقيق الفوز بالسوبر الأفريقى، فضلاً عن صرف أى مستحقات للاعبين لدى النادى، قبل المواجهة الحاسمة، التى يسعى الأهلى خلالها للتتويج باللقب السابع فى تاريخه على حساب الرجاء المغربى.

الأهلى يبحث عن الفوز بالسوبر الأفريقى

ويحتاج الأهلى للفوز ببطولة السوبر من أجل إسعاد جماهيره التى تحتاج للفوز بكل بطولة ينافس فيها الفريق، كما أن الفوز ببطولة مهمة كبطولة السوبر الأفريقى سيكون له مردود قوى وإيجابى على الجميع فى الأهلى من الناحية المعنوية قبل عودة مباريات الدورى بمواجهتى فيوتشر وبيراميدز لاستمرار خطة إعادة اللقب للخزائن الحمراء بعد فقدانه بالموسم الأخير.

قائمة الأهلى فى السوبر الأفريقى

وتضم قائمة الأهلى للسوبر الأفريقى كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.

كيف استعد الأهلي للسوبر الأفريقي؟

خاض الأهلى مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف، ويخوض الأهلى مباراة السوبر الأفريقى بصفته بطل دورى أبطال أفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية.