شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. فتيات طائرة الاهلى فريق شعاره الفوز فقط فى 77 مباراة متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى الملقب بـ"فتيات الذه " سلسة النجاحات التى دائما ما يسعى الفريق الأحمر إلى تحصيلها فى ظل سيطرتة على البطولات المحلية ، خاصة أن اللاعبات نجحت فى الوصول إلى الفوز الـ77 على التوالى لكتابة تاريخ جديد للقلعة الحمراء فى الأرقام العالمية .

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي أمس على نظيره هليوبوليس بنتيجة 0/3 ، لينجح فى دخول التاريخ بموسوعة جينيس من حيث عدد مرات الفوز، حيث استطاعت فتيات الذهب الفوز فى 77 مباراة متتالية ليتخطى فريق كونيليانو الإيطالي.

ويتصدر فريق الأهلى حاليا جدول ترتيب الدورى الممتاز بالفوز فى الخمس جولات الأولى، حيث يمتلك فريق الأهلى مدرب كفء يعلم جيدا طريق البطولات منذ إن كان نجما فى الأهلى و هو المخضرم حمدى الصافى .

ويرصد الخليج 365 لقطات لفتيات الذهب فى الصور التالية :



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