شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة .. الأهلى يهزم صن دوانز بهاتريك خالد بيبو ويتوج بطلاً لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 21 ديسمبر 2001 توّج النادى الأهلى بطلا لدورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه، بعدما فاز على صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد على استاد القاهرة الدولى سجلها خالد بيبو "هاتريك" بعد انتهاء مباراة الذهاب فى جوهانسبرج بالتعادل السلبى.

بدأ الأهلى نهائى دوري الأبطال الأفريقى بتشكيل مكون من: "عصام الحضري- إبراهيم سعيد- وائل جمعة – شادي محمد – أبو المجد مصطفي – أحمد أبو مسلم – سيد عبد الحفيظ- حسام غالي- صنداي- بيبو – محمد فاروق " بينما شارك بديلا كل من : "هادي خشبة – وليد صلاح الدين – وائل رياض".

واستطاع الأهلي بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه أن يتخطي الكثير من العقبات خلاله مشواره بالبطولة الأفريقية عام 2001 وقبل الوصول للنهائي القاري، بدأها بالإطاحة بـ"ريد سي" بطل إريتريا من دور الـ32 بعدما تغلب عليه بنتيجة 3/1 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب ، ثم تخطي سانت ميشيل بطل سيشيل في دور الـ16 بسداسية نظيفة.

وفى دور المجموعات احتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة التي ضمت معه بترو أتليتكو الأنجولي وشباب بلوزداد الجزائري واسيك ميموزا الإيفواري برصيد 12 نقطة وبفارق الاهداف فقط عن بطل أنجولا "المتصدر"،وفي الدور نصف النهائي تخطي عقبة الترجي التونسي بعدما تعادل سلبيًا في لقاء الذهاب بالقاهرة ثم تعادل 1/1 بتونس وذلك بالهدف الشهير لـ سيد عبد الحفيظ ثم فاز بثلاثية فى مباراة العودة بهاتريك خالد بيبو الشهير.

توج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.