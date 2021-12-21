شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضيف ثقيل على المقاولون العرب فى الجبل الأخضر بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، ضيفًا ثقيلا على نظيره المقاولون العرب في المباراة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى، فيما يبحث المقاولون عن الانتصار واستعادة الثقة بعد سلسلة النتائج السيئة التي حققها الفريق منذ بداية الموسم.

من جانبه تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع لاعبيه مطالبهم بضرورة التركيز في أول مباراة بعد التوقف والعمل على امتصاص حماس لاعبى المقاولون في بداية اللقاء، والبحث عن التسجيل المبكر لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقط، كما منح كارتيرون لاعبيه بعض التعليمات الفنية والتكتيكية للاعبيه من أجل تعويض غياب بعض نجوم الفريق في مقدمتهم محمد عبد الشافى، الذى يغيب عن اللقاء للإصابة.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى/ محمد عواد، وفى الدفاع/ عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام، وفى الوسط/ طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي، وفي الهجوم/ عمر السعيد، ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى.

على الجانب الآخر، يدخل فريق المقاولون العرب مباراة اليوم باحثاً عن تصحيح المسار بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، وتعهّد مسؤولو المقاولون العرب بصرف مكافآت كبيرة للاعبين لتحفيزهم للفوز على الزمالك، حيث تنص لائحة الفريق على مكافآت خاصة في حالة تحقيق الفوز على الأهلي أو الزمالك.

ورفض مسؤولو المقاولون العرب مناقشة التعاقد مع أي لاعب جديد أو الاستغناء عن أي لاعب بين صفوف الفريق قبل اللقاء المرتقب لذئاب الجبل مع الزمالك، ويفتقد فريق المقاولون العرب لجهود عبد الرحمن جبنة لاعب وسط الفريق خلال لقاء الزمالك المقبل لذئاب الجبل، بعدما تعرض للطرد في مباراة فريقه الماضية أمام البنك الأهلي.

ومن المتوقع أن يبدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من، محمود أبو السعود في حراسة المرمى، باسم علي، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي في خط الظهر، وفي الوسط: أحمد مجدي، أحمد الشيمي، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد، وفي الهجوم: محمد سالم.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى وأخيراً البنك الأهلي.