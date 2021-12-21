الأهلي والرجاء .. الموعد والقناة الناقلة والتردد لمباراة سوبر أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعد النادي الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لمباراة قوية وهامة ضد الرجاء المغربي حامل لقب بطولة الكونفيدرالية في مباراة السوبر الأفريقي.

وتقام المباراة في بتمام الساعة السابعة من مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة (الثامنة بتوقيت قطر) على ملعب "أحمد بن علي" المونديالي في الريان .

وأعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل مباراة السوبر عبر قناة "beIN Sports HD 1" المشفرة.

وقامت إدارة "بي إن سبورتس" بقطع إرسال "beIN Sports HD 1" التي فتحت مجاناً خلال بطولة كأس العرب في الواحد والنصف من صباح الأحد الماضي كما قامت بإيقاف حساب القناة المفتوح عبر يوتيوب.

يُذكر أن الأهلي هو حامل اللقب الحالي في بطولة كأس السوبر بعدما تغلب على نهضة بركان المغربي بنتيجة (2-0) في الدوحة يوم 28 مايو 2021.

تردد قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

ويمكن استقبال القناة عبر ثلاثة أقمار صناعية أخرى، وهي قمر عرب سات على تردد 11566، والقمر أتلانتيك بيرد 2 "Atlantic Bird 2" عبر التردد 11054، وأسترا آيه 3 "Astra 3A"على التردد 11565.