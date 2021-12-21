"ستنهزم أمام فريقك الأم".. لاعب الرجاء السابق يوجه رسالة لبانون قبل السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وجه الإيفواري هيلاري كوكو لاعب الرجاء السابق، رسالة إلى بدر بانون مدافع النادي الأهلي الحالي والفريق المغربي السابق قبل مباراة السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والرجاء مساء غد الأربعاء للمنافسة على لقب السوبر الأفريقي.

وخلال تصريحات لصحيفة "البطولة" المغربية، قال كوكو: "أستغل فرصة هذا الحوار لأتمنى لبدر بانون تقديم مباراة كبيرة".

وتابع: "إنه لاعب دائما ما أقدره وأعزه كثيرا، أنا سعيد بالتقدم الذي يقدمه في مشواره الكروي، لكنه سينهزم رغم ذلك أمام فريقه الأم يوم الأربعاء (قال مازحا)".

وأضاف لاعب الرجاء السابق: "المباراة لن تكون سهلة، خاصة وأن الأهلي سيضع الرجاء الرياضي في موقف سيحاول من خلاله إثبات قوته.. لكنني على ثقة تامة بتتويج النسور".

وأتم: " الرجاء مرعب في كل البلدان لأنه كان حاضرا في أكبر المسابقات، كما أننا نتذكر جميعا تتويجه بلقب السوبر الأفريقي الأخير أمام الترجي، وهو ما يعني أن النسور دائما ما أرعبوا كبار أفريقيا".

وسبق لبانون اللعب بين صفوف الرجاء المغربي، حيث ترعرع بين فئاته العمرية، قبل إعارته إلى صفوف وداد فاس ونهضة بركان ثم عودته مرة أخري إلى صفوف الرجاء ومنه إلى الأهلي في نوفمبر 2020.