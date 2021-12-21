لاعب الرجاء السابق: مواجهة الأهلي صعبة.. والمهارات ستكون كلمة السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد شمس الدين الشطيبي، اللاعب السابق بنادي الرجاء المغربي سابقا، أن فريقه اعتاد على التتويج بالألقاب الإفريقية، متوقعأ له الفوز بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي والفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وقال الشطيبي في تصريحات لموقع البطولة المغربية:" مواجهة الرجاء أمام الأهلي في السوبر الأفريقي، ستكون "قوية" بين الطرفين".

وأوضح اللاعب السابق للرجاء المغربي، أن المهارات الفردية للاعبي الفريقين هي "كلمة السر" في حسم اللقاء.

وكشف عن رغبته في تتويج الرجاء باللقب، مشيرا إلى أن المباراة ستكون "صعبة" بحكم التغيير الذي عرفه النادي على مستوى اللاعبين وكذلك الطاقم الفني.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية في المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بالريان.