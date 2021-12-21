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مباريات اليوم.. الزمالك يواجه المقاولون.. والإسماعيلي أمام الطلائع

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محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الثلاثاء عدة مباريات قوية محليا وعلى مستوى الدوريات الأوروبية.

ويعود الزمالك للعب في دوري we المصري، بمواجهة المقاولون العرب بالجولة السابعة، فيما يلعب الإسماعيلي مع سموحة في الجولة ذاتها.

وكان الدوري توقف 3 أسابيع تقريبا بسبب بطولة كأس العرب 2021.

فيما يخوض مباراة مؤجلة مع إشبيلية في الجولة الرابعة من .

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

سموحة × الإسماعيلي.. 3 عصرا.. أون سبورت 1

بيراميدز × طلائع الجيش.. 5.30 مساء.. أون سبورت 2

المقاولون العرب × الزمالك.. 8 مساء.. أون سبورت 1

يوفنتوس × كالياري.. 9.45 مساء.. قناة على "يوتيوب"

إشبيلية × برشلونة.. 10.30 مساء.. بي إن سبورتس HD 1

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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