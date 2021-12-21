شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحفز اللاعبين بالمكافآت للتتويج بالسوبر الأفريقى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت إدارة الكرة بالنادى الأهلى مكافأة خاصة، بخلاف ما تنص عليه اللائحة للاعبى الفريق الكروى الأول، لتحفيزهم على تحقيق الفوز بالسوبر الأفريقى، فضلاً عن صرف أى مستحقات للاعبين لدى النادى، قبل المواجهة الحاسمة، التى يسعى الأهلى خلالها للتتويج باللقب السابع في تاريخه على حساب الرجاء المغربى مساء الأربعاء المقبل بالدوحة.

ويحتاج الأهلي للفوز ببطولة السوبر من أجل إسعاد جماهيره التى لا تشبع بطولات وتحتاج للفوز بكل بطولة ينافس فيها الفريق، كما أن الفوز ببطولة هامة كبطولة السوبر الافريقى سيكون له مردود قوي وإيجابي على الجميع في الأهلي من الناحية المعنوية قبل عودة مباريات الدوري بمواجهتى فيوتشر وبيراميدز لاستمرار خطة إعادة اللقب للخزائن الحمراء بعد فقدانه بالموسم الأخير.

وتضم قائمة الأهلى للسوبر الأفريقى كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.

وخاض الأهلى مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية.

ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.