شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد فى مواجهة صاحب الأرض فى ختام بطولة السعودية الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مساء اليوم الثلاثاء، منتخب مصر الأول لكرة اليد نظيره السعودى "صاحب الأرض"، فى إطار ختام بطولة السعودية الدولية الودية التى شارك فيها الفراعنة بجانب منتخبات المغرب والبحرين.

وفاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره المغربى بنتيجة 40 /28 أول أمس فى ثانى مواجهات بطولة السعودية الودية، وسبق أن فاز منتخب مصر لكرة اليد للرجال على منتخب البحرين بنتيجة 30-29، فى أولى مباريات المنتخبين بالدورة الدولية الودية مساء الجمعة.

واختار الجهاز الفنى لمنتخب مصر 19 لاعبا للمشاركة فى الدورة الدولية الودية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والمغرب والبحرين، ويرأس البعثة عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

وضمت القائمة التي اختارها الإسباني روبن جارابايا أريناس المدرب المساعد، بالتنسيق مع المدير الفني روبرتو جارسيا باروندو، 19 لاعبا بدون اللاعبين المحترفين وهم:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - عصام الطيار - عبدالرحمن حميد

الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - وسام نوار - خالد وليد

الجناح الأيمن:

أكرم يسري - عمر خالد كاستلو

الظهير الأيمن:

أحمد الأحمر - محسن رمضان - حازم ممدوح

صانع ألعاب:

سيف الدرع - مصطفى خليل

الظهير الأيسر:

يحيى الدرع - حسن قداح - عبدالرحمن فيصل

الجناح الأيسر:

أحمد مؤمن – أحمد هشام سيسا.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المحترفين لمعسكر المنتخب الوطني بداية من 25 ديسمبر الجاري ومعهم المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، ويشاركون مع المنتخب بداية من دورة قطر الدولية الودية من 26 إلى 31 ديسمبر.

ويسافر المنتخب للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي الودي في فرنسا من 7 إلى 9 يناير بمشاركة منتخبات فرنسا والنرويج والدنمارك.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد قرر تأجيل كأس الأمم الأفريقية التي كان مقررا إقامتها في المغرب خلال الفترة من 13 إلى 23 يناير 2022، إلا أن الاتحاد المصري لكرة اليد قرر استكمال معسكر المنتخب حتى نهاية المشاركة في بطولة الدوري الذهبي في فرنسا.