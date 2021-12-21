شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسعى للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم أمام الطلائع بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه بيراميدز نظيره طلائع الجيش في الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق السماوى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الطلائع على فيوتشر بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4 أهداف فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 6 أهداف.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بالحفاظ على سجلهم خالياً من الهزائم في المسابقة المحلية لمواصلة ملاحقة الاهلى والزمالك على قمة الدورى لاسيما أن الفريق لايزال لديه مباراة مؤجلة.

في المقابل طالب أحمد عبد العزيز المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بتحقيق الانتصار الثانى في المسابقة للتقدم في سباق مراكز جدول الدوري والتخلص من شبح مراكز المؤخرة مبكراً قبل الأمتار الأخيرة من مباريات الدور الأول.