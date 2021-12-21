تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2021، عدة مباريات هامة في المسابقات الأوروبية والعربية.



يستضيف فريق أرسنال نظيره سندرلاند على ملعب الإمارات، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وتنطلق المباراة الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

يحل برشلونة ضيفا على إشبيلية، الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12.30 ليلا بتوقيت أبوظبي، 10.30 مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة إشبيلية وبرشلونة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يختتم يوفنتوس مبارياته في الدور الأول من الدوري الإيطالي بمواجهة ضيفه كالياري، في الجولة 19 من منافسات المسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 بتوقيت أبوظبي، 9.45 بتوقيت القاهرة.

ويمكن متابعة مباريات الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022 عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي "سيري آ" على منصة "يوتيوب".

ويستضيف النصر نظيره الاتفاق، مساء الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5.50 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6.50 بتوقيت أبوظبي.

تتولى شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية نقل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، وكذلك منصة "شاهد" الإلكترونية.

ويلتقي الأهلي مع الفيصلي، مساء الثلاثاء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة، في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي.

وتتولى شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية نقل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، وكذلك منصة "شاهد" الإلكترونية.

يُقام نهائي كأس أمير الكويت، بين فريقي الكويت والقادسية، مساء يوم الثلاثاء.

وتنطلق المباراة الساعة 6.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7.45 بتوقيت أبوظبي.

وتبث المبارة على الهواء مباشرة عبر قناة "الكويت الرياضية".

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موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستضيف فريق بيراميدز نظيره طلائع الجيش في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وتنطلق المباراة الساعة 6.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، 7.30 بتوقيت أبوظبي.

وتُبث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" على الهواء مباشرة.

يخوض الزمالك مواجهة مهمة في الدوري المصري بعد توقف طويل عندما يواجه مضيفه المقاولون العرب في الجولة السابعة من المسابقة.

وتنطلق المباراة التي تقام على استاد المقاولون العرب في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.

ومن المُنتظر أن تُنقل مباراة المقاولون والزمالك بشكل حصري على قناة "أون تايم سبورتس 1".