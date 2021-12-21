شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة "الجريح" يستدرج الإسماعيلى على استاد الإسكندرية بالدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف سموحة نظيره الإسماعيلى في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى بأربعة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش سلبياً مع غزل المحلة في نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في ثلاثة وخسر لقاء وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكهم مثلها، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر برصيد نقطتين، بعد أن لعب 6 مباريات تعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 10 أهداف.

وطالب أحمد سامى، المدير الفني لسموحة، لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات بحثاً عن تحقيق النقاط الثلاث للمرة الثانية منذ انطلاق المسابقة مشدداً على ضرورة التركيز الدفاعى لتلافى الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في اللقاء الأخير أمام الاهلى.

في المقابل شدد الارجنتينى خوان براون المدير الفني للنادى الاسماعيلى على لاعبيه ضرورة حصد الانتصار الأول في المسابقة بعد فترة الإعداد التي خاضها الفريق خلال فترة توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب الوطنى في كأس العرب بقطر.