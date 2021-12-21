شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية في ثاني جولات المرحلة الثانية بدوري مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار، اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية على صعيد ثاني جولات المرحلة الثانية من دورى مرتبط كرة اليد مواليد 2002 للموسم المحلى 2021 / 2022.

وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من: هليوليدو مع الزمالك، والجزيرة مع استاد المنصورة، وسموحة مع البنك الأهلى، والزهور مع سبورتنج، وهليوبوليس مع 6 أكتوبر، و الحوار مع طلائع الجيش، والأوليمبى مع الأهلى، وأصحاب الجياد مع المعادى والطيران مع الشمس.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 يناير المقبل موعدا لانطلاق المرحلة الثانية من دورى المحترفين لتحديد البطل بدلا من يوم 10 فبراير، نظرا لتأجيل بطولة أمم أفريقيا للكبار لأجل غير مسمى.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الأولى مواجهة الأهلى لفريق سموحة والزمالك مع البنك الأهلى وسبورتنج مع طلائع الجيش.

أما الجولة الثانية فتشهد مواجهات بين كل من: سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع البنك الأهلى وسموحة مع الأهلى.

وبدأ موسم الرجال فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرًا إلى أنه يقام على 3 مراحل.