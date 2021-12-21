شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتحدث عن مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى مؤتمر صحفي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الرجاء المغربى على كأس السوبر الأفريقي فى مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، قبل انطلاق المران الختامي للفريق.

ويتحدث موسيماني وأحد لاعبي الأهلي عن مواجهة بطل المغرب، وبعد نهاية المؤتمر يخوض الفريق مرانه الختامي على الملعب الذي يستضيف مواجهة السوبر الأفريقي.

وتضم قائمة الأهلى للسوبر الأفريقى كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.

وخاض الأهلى مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية.

ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.