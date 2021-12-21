شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو الأحدث..7 لاعبين أجانب أبطال فيلم الهروب فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على غرار الدور المميز الذى لعبه الراحل أحمد زكى فى فيلمه الشهير "الهروب" ، برع عدد من اللاعبين الأجانب فى المحروسة فى تجسيد هذا الدور ببراعة يحسدوا عليها على أرض الواقع بوقائع مماثلة من الهروب الذى أحدث جدلا واسعاً فى الشارع الكروى وترك بصمات من الحزن لا تنسى، وأحدث هذه الوقائع كان الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلى الذى هرب لبلاده بداعى عدم حصوله على مستحقاته المادية ليقرر مجلس ادارة الدراويش احالته للتحقيق، وفى حال عدم امتثاله سيتم رفع شكوى رسمية ضده لدى اتحاد الكرة لإثبات تغيبه عن الفريق وتوقيع الجزاءات المناسبة ضده.

شيلونجو ليس اللاعب الأجنبي الأول الذي يهرب من فريقه داخل مصر في منتصف الموسم، سواء لتأخر المستحقات أو لأسباب أخرى، لذا دعونا نستعرض أبرز الأجانب الهاربين في تاريخ الكرة المصري.

حمدى النقاز

استيقظت جماهير الزمالك على خبر صادم بقيام لاعب الفريق حمدي النقاز بفسخ عقده مع الفارس الأبيض من طرف واحد، حيث غادر اللاعب لبلاده نظرا لعدم حصوله على مستحقاته خلال الشهور الماضية، واشتكى القلعة البيضاء فى الفيفا وحصل على حكم قبل أن يعود يوقع للزمالك مجدداً الذى اعاره لأهلى جدة السعودى.

أجوجو

المهاجم الغاني أجوجو الذى رحل عن عالمنا والذي مثل صفقة القرن للزمالك في عام 2008 براتب يصل إلى 350 ألف يورو، ولكن بعد مرور شهور بسيطة، قرر اللاعب الهرب خارج مصر بعد قيامه بفسخ تعاقده من طرف واحد.

لم يتوقف الأمر عند فسخ التعاقد، وإنما صدمت المحكمة الرياضية الدولية الزمالك بحكم يقضي بدفع مليون و200 ألف يورو تعويضا لمهاجمه الغاني السابق، بسبب تأخر النادي في دفع المستحقات المتأخرة لديه.

كوليبالى

هروب سليمان كوليبالي عن النادي الأهلي قد يكون الأغرب في تاريخ الكرة المصرية، بعدما بدأ اللاعب بالمشاركة بصورة أساسية مع الفريق وتقديم مستوى مميز، ليتفاجئ الجميع بهروبه إلى لندن مبررا الأمر بتعرضه للاضطهاد داخل القلعة الحمراء، وهو ما استطاع الأهلي إثبات كذبه والحصول على حكم قضائي بعقوبة مالية يدفعها اللاعب الإيفواري للأهلي.

باديمبو

الكونغولي باديمبو هرب من الاهلى عام 2013، بعدما حصل على جواز سفره بحجة السفر إلى الكونغو والاطمئنان على اسرته، ليتفاجئ الجميع داخل الأهلي بقيامه بفسخ التعاقد من طرف واحد مبرراً ذلك بتوتر الأوضاع الأمنية في مصر، لتنصفه المحكمة الرياضية ويحصل على جميع مستحقاته المالية من الأهلي ويعود إلى فريقه الأول ليوبار مجانا.

جورج أثر

مهاجم غاني تعاقد معه الأهلي في موسم 1994-1995 عقب تألقه مع فريق أشانتي كوتوكو الغاني، نجم مواهب الكرة الغانية في الثمانينيات والتسعينيات، إلا أن اللاعب لم يثبت ذاته مع الفريق الأحمر وظهر بأداء متواضع للغاية، ليدخل في أزمة مع إدارة النادي التي رفضت الاستغناء عن خدماته، ليضطر اللاعب للهروب من القلعة الحمراء، ويتوصل معه النادي بعدها لفسخ تعاقده بالتراضي، وتُوفي نجم الأهلي السابق في يوليو من العام قبل الماضي 2015.

جون اويرى

اللاعب جون اويري الذى لعب للاسماعيلى هرب خارج البلاد عام 2012 بعد عدم حصوله على مستحقاته لدى النادي وانتقاله إلى الدوري الأمريكي، قبل أن يقرر الاتحاد الدولي خصم 6 نقاط من الدراويش لعدم دفع مستحقات اللاعب بعد الشكوى المقدمة منه ضد النادي.

بنهاينى

الغاني إيمانويل بنهايني كرر الأمر مع الدراويش خلال عام 2017 بعدما هرب إلى مسقط رأسه مقدما شكوى لدى الفيفا بعدم حصوله على المستحقات مع الإسماعيلي، ليتمكن من استخراج بطاقة دولية مؤقتة تمكنه من اللعب في الدوري التركي حتى الوقت الحالي.