أول تعليق من لجنة الحكام على واقعة طرد حمودي المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن طرد أحمد حمودي لاعب المصري البورسعيدي أمام فاركو جاء بعد استبداله وليس أثناء التغيير، مشيرا إلى أن حكم المباراة محمود البنا لم يخطئ.

وقال عبدالفتاح، في تصريحات هاتفية لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TEN": "أُثير جدل غير عادي بشأن واقعة أحمد حمودي، اللاعب تعرض للطرد بعدما رد على أحد لاعبي فاركو بلفظ غير لائق، فحصل على الإنذار الثاني خارج الملعب وبعد دخول بديله إلى الملعب بمسافة 13 مترًا".

وأضاف: "راض عن أداء التحكيم خلال مباريات اليوم، وهناك بعض الأخطاء المقبولة التي سنعمل على تفاديها، لا أدافع عن التحكيم، أتحدث وفقا للتسجيلات التلفزيونية، أي حالة طرد يجب أن يتم مراجعتها من قبل تقنية الفيديو، وما يتردد حول طرد أحمد حمودي داخل الملعب غير صحيح".

وشدد رئيس لجنة الحكام قائلا: "هناك أخطاء غير عادية ظهرت بالأمس القريب في الدوري الإنجليزي خلال مباراة ليفربول وتوتنهام رغم وجود تقنية الفيديو بجودة أعلى، ضربة جزاء صحيحة 100% لم تُحتسب لليفربول وكان هناك حالة طرد صحيحة لهاري كين لم تُحتسب، لا أبرر لكن نقارن بين التحكيم في أفضل الدوريات في العالم والتحكيم المصري".

وأكمل رئيس لجنة الحكام تصريحاته لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "الحكم محمود البنا لم يخطئ في واقعة مباراة المصري وفاركو، وتقنية الفيديو أثبتت حصول اللاعب على الطرد خارج الملعب بعد إجراء الاستبدال، هذه هي الحقيقة وكنت أتمنى أن يعرفها كل المحللين قبل الحديث عن الواقعة والمطالبة بإعادة المباراة".

وعن مطالبة فاركو بإعادة المباراة، أتم عصام عبدالفتاح تصريحاته قائلا: "كل ناد له الحق في المطالبة بحقه إذا حدث خطأ، لكن لم يحدث خطأ من التحكيم، ما أقوله مسجل صوت وصورة عن طريق تقنية الفيديو، لا أحد يستطيع تبرير أي خطأ".