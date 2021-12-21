مدرب غزل المحلة: لدينا أكثر من لاعب يستحق التواجد مع منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد عودة، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن فرق الدوري تشبه بعضها وجميع المباريات ستكون صعبة، مشيرا إلى أن فريقه هو الوحيد الذي لم يلجأ لحكام تقنية الفيديو خلال مبارياته.

وقال عودة في تصريحات عبر قناة"صدى البلد":"لا أعلم سبب عدم استدعاء حكم تقنية الفيديو لحكام مباريات المحلة".

وأضاف:" أغلقنا ملف مباراة البنك الأهلي، ونستعد لمواجهة الزمالك من الآن وسنشاهد مواجهة الزمالك والمقاولون، سنضع الطريقة المناسبة لمواجهة الزمالك".

وتابع:" قرار انضمام محمد فتح الله لمنتخب مصر تأخر، و لدينا 3 لاعبين على الأقل كانوا يستحقون التواجد في بطولة كأس العرب ".

وأتم تصريحاته:"تلقيت العدد من العروض للحصول على خدماتهم الثلاثي المميز في الفريق في الفترة الماضية لكن هذا الملف في يد إدارة نادي غزل المحلة".

وسقط فريق غزل المحلة في فخ التعادل على ملعبه أمام البنك الأهلي، مساء الإثنين، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.