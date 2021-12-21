أحمد دياب يكشف تفاصيل مقترح صندوق دعم الرياضيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المحترفة، تفاصيل المقترح الذي تقدم به بإنشاء صندوق دعم قدامى الرياضيين.

وقال أحمد دياب، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الريمونتادا" عبر قناة "المحور" مساء الإثنين: "مقترح صندوق دعم قدامى الرياضيين توجه حزبي وما يقوم به عادة حزب مستقبل وطن".

وأضاف: "مقترح صندوق دعم الرياضيين يأتى في ضوء "حياة كريمة" للرياضيين مثلما تقوم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بكافة فئات المجتمع".

وأوضح: "الرياضيون تعرضوا لمواقف صعبة خلال السنوات الماضية، من حالات مرض ووفاة وغيرها، ومن حقهم توفير حياة كريمة لأنهم وأسرهم يستحقون ذلك".

وشدد: "حرصنا على توفير حياة كريمة للرياضيين من خلال إن شاء صندوق خاصة لدعمهم".

وأتم أحمد دياب تصريحاته قائلا: "لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ووزير الرياضة أشرف صبحي وافقا على المقترح ومن المنتظر وجوده خلال الفترة المقبلة".