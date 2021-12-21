كرة سلة..الأهلي ينفي الاستغناء عن طومسون للتعاقد مع هودج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى أحمد الجارحي المدرب العام لفريق سلة الأهلي نيبة النادي الأحمر في الاستغناء عن محترفه الأمريكي مايكل طومسون من أجل التعاقد مع محترف جديد بعد الانتقادات التي وجهت لصانع الألعاب.

وارتبط والتر هودج صانع ألعاب الزمالك السابق بالأهلي ليدعمه في الفترة القادمة في دوري السوبر حيث يحق استبدال المحترف حسب لوائح الاتحاد المصري لكرة السلة.

وقال الجارحي عبر قناة الأهلي :" سمعت عبر السوشيال ميديا أننا في الطريق للتعاقد مع محترف أخر وهذا لم يحدث مطلقاً وعاري من الصحة وأوجستي لم يتخذ أى قرار تجاه طومسون أو للتعاقد مع أخر".

ووجه الجارحي رسالة وقال " أطلب من جماهيرنا دعم طومسون وعدم السير وراء شائعات ليس لها أساس من الصحة".

وحول موقف أوجستي بوش في الاستعداد لمباراة الزمالك " استعد بشكل عادي ومواجهة فريقه السابق لم أشعر أنها سببت لها ضغوط أو حضر لها بشكل خاص".

وتعاقد الأهلي مع بوش مطلع الموسم الحالي بعد انتهاء عقده مع الزمالك ليتوج مع الفريق الأحمر بالبطولة العربية ودوري المرتبط.

وأنهى "أغلقنا صفحة مباراة الزمالك ونستعد للمباراة القوية القادمة يوم الجمعة مع الجزيرة".

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 71-64 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأثنين على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأحمر بالجزيرة ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري السوبر للمحترفين .

ويتصدر الجزيرة ترتيب فرق الدورى برصيد 8 نقاط، بعدما واصل تحقيق العلامة الكاملة فى كل المباريات التى تم خوضها فى البطولة وأخرها الفوز اليوم على مصر للتأمين فيما يلاحقه الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.