الكاميرون تؤكد قدرتها على استضافة أمم أفريقيا رغم عدم انتهاء الاستعدادات

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد إيزيكال موسيبي، المتحدث باسم وزارة الرياضة الكاميرونية، وعضو اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا، أن بلاده جاهزة لاستضافة البطولة، على الرغم من أنها لم تنه الاستعدادات اللازمة بنسبة 100%.

وقال موسيبي في تصريحات لقناة "الحياة" التلفزيونية: "نشعر بالفخر بسبب الرسالة التي وجهها رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للعالم بخصوص إقامة كأس الأمم في موعدها في شهر يناير، وليس في سبتمبر كما أشيع".

وأضاف: "في أفريقيا نواجه مشاكل تتعلق بالطقس والمناخ وليس من الممكن أن تقام البطولة لدينا في الصيف، على عكس أوروبا أو دول البحر المتوسط".

وتابع: "نتفهم موقف أصدقائنا وشركائنا في أوروبا، لكن اقتراح تأجيل البطولة للصيف ليس جيدا بالنسبة لنا، نعتذر لهم ونتمنى أن يتفهموا موقفنا أيضا".

واستمر: "حتى الآن الاستعدادات لإقامة كأس الأمم لم تنته بنسبة 100%، كنا نخطط لإقامة البطولة في شهر فبراير لكننا جاهزون لإقامة البطولة في الموعد المتفق عليه

وأردف: "البنية التحتية في الكاميرون جاهزة لاستضافة البطولة، كما تم الانتهاء من الملعب الأولمبي وأصبح جاهزا لاستضافة المباريات".

وتطرق موتسيبي للحديث عن الوضع الوبائي في الكاميرون، وقال: "في الوقت الحالي لدينا 450 إصابة فقط منها 12 في حالة متأخرة، الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا تحت السيطرة، لدينا ثقة تامة في البروتوكول المتبع للحد من تفشي الوباء".