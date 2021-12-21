كرة سلة .. الأهلي يفوز على الزمالك في ليلة الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قاد عمرو الجندي نجم الأهلي المتألق فريقه للفوز على الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأثنين على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأحمر بالجزيرة ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري السوبر للمحترفين .

وحول الأهلي خسارته 13-24 في الفترة الأولى إلي فوز بنتيجة 71-64 في ليلة توج فيها الجندي الذي عوض غياب نجم الفريق الأول إيهاب أمين للإصابة ومنح مدربه أوجستي بوش انتصاره الأول ضد فريقه السابق.

وتقدم الزمالك في الفترة الأولى 23-14 ثم عادل الأهلي النتيجة في الفترة الثانية بفضل تألق الجندي 32-32 ثم تقدم الأحمر لأول مرة في الفترة الثالثة 52-50 وانتهت المباراة لمصلحة صاحب الأرض بفارق 7 نقاط.

وغاب عن الأهلي إيهاب أمين ومروان سرحان للإصابة وأحمد حمدي لظروف شخصية فيما فقد الأبيض أنس أسامة وعلى حجازي للإصابة ومهاب ياسر الذي يلعب في دوري الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وواصل الأهلي احتلاله للمركز الثاني بعد خسارته في الجولة الماضية لأول مرة الموسم في دوري السوبر أمام مصر للتأمين بنتيجة 78-68 ليفقد الصدارة بعد فاز في أول مباراتين فيما خسر الزمالك مبارياته الثلاثة.

ويتصدر الجزيرة ترتيب فرق الدورى برصيد 8 نقاط، بعدما واصل تحقيق العلامة الكاملة فى كل المباريات التى تم خوضها فى البطولة وأخرها الفوز اليوم على مصر للتأمين الحصان الأسود للبطولة بنتيجة 82-60 فيما واصل الزمالك تواجده بقاع الترتيب.

ويتنافس الثماني فرق على لقب دوري السوبر، وتبدأ بمرحلة المجموعات وتقام هذه المرحلة بنظام الذهاب والإياب، حيث يخوض كل فريق 14 مباراة بواقع 7 مباريات ذهابا ومثلهم إيابا يتم بعدهم ترتيب الفرق على حساب نتائجهم من الأول للثامن لخوض دور الـ 8 .

ويلتقي الأول مع الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس في دور الثمانية من دوري السوبر، الذي يقام بنظام البلاي أوفس. (Best of 5)، بحيث يتأهل الفريق الفائز بثلاث مباريات الى دور قبل النهائي من البطولة.

ويلتقي الفائز من الأول مع الثامن مع الفائز من الرابع والخامس في نصف نهائي دوري السوبر، على أن يلتقي الفائز من الثاني والسابع، مع الفائز من الثالث والسادس في المباراة الثانية لهذا الدور من البطولة ليقام النهائي أيضاً نهائي بنظام Best of 5.