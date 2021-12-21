مرتضى منصور: بدأنا العمل لإنهاء ملف القضايا الدولية ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن العمل بدأ من خلال مجلس إدارته من أجل حل ملف القضايا العلقة ضد النادي في المحكمة الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفي حديث عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" قال مرتضى منصور :"سافر أمير مرتضى (المشرف على الكرة) إلى الإمارات على نفقته الخاصة، وبعدها سيطير إلى البرتغال لحل أزمة القضايا ضد النادي".

وأضاف رئيس الزمالك :"إن شاء الله سيجتاز الزمالك كبوته الكبرى، بدأنا محو كل الأخطاء التي تم ارتكابها من اللجان المؤقتة، مثل قضية جروس التي فزنا بها في الدرجة الأولى قبل أن تتركها اللجنة في النهاية".

وتابع مرتضى :"نواصل العمل لحل قضايا شيكابالا ومحمد إبراهيم وغيرها، وبالمناسبة، استبعاد هاني زادة من الانتخابات كان بسبب الأخطاء التي ارتكبها في ملف محمد إبراهيم".

وأنهى رئيس الزمالك قائلا :"ننهي الآن ملف قضية معروف يوسف، وقمنا برفع قضية ضد اللاعب خالد بوطيب نفسه، ونحاول إنهاء كل هذه الأمور في أقرب وقت".

وتعرض الزمالك للإيقاف من القيد لفترتي انتقالات، بالإضافة إلى صدور أحكام ضده تلزمه بدفع ملايين الجنيهات للاعبين ومدربين سابقين.