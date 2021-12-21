الامارات | فوز بن دري ولامار في احتفالية الحبتور بدوري البولو

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز بن دري ولامار في احتفالية الحبتور بدوري البولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب فريق بن دري على نظيره مهرة بشق الأنفس 5-4، في مباراتهما الأولى ضمن احتفالية نادي الحبتور بدوري البولو الشهري (5 جول)، ليواصل عروضه القوية بعد أن حصد ثلاث بطولات تباعاً، بدءاً من بطولة كأس إكسبو 2020، وبطولة اليوم الوطني ثم بطولة كأس ونستون تشرشل 2021.

وفي المباراة الثانية التي شهدت 14 هدفاً، نجح فريق «لامار» بقيادة محمد بن خالد في الفوز على منافسه ساريسا 9-5 بعد مباراة دانت فيها السيطرة لفريق لامار، بفضل تعاون الثنائي محمد بن خالد وتوماس اريارتي.

وبهذه النتيجة يلتقي غداً فريق لامار مع فريق مهرة، فيما تختتم البطولة عصر يوم السبت المقبل، حيث يلعب الفائز منهما على كأس البطولة، أما الفائز من مباراة بن دري وساريسا.

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