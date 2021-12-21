الامارات | «أبيض الناشئين» يواجه أوزبكستان ودياً في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الناشئين» يواجه أوزبكستان ودياً في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 عند الرابعة و45 دقيقة من مساء اليوم، مباراته الودية الأولى أمام نظيره منتخب أوزبكستان في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي، ضمن استعداداته للمشاركات الكروية الرسمية المقبلة.

واستدعى الإسباني ألبيرتو كونزاليز مدرب المنتخب 23 لاعباً للتواجد في هذا المعسكر وهم: محمد الدرمكي (اتحاد كلباء)، عمر مطر ووليد الحمادي وعبدالعزيز صالح وناصر جمعة (الجزيرة)، أحمد سالمين وخميس رمضان (حتا)، محمد المنصوري وخليفة المهري (رأس الخيمة)، حمدان أحمد وعبدالله البلوشي وسعيد إبراهيم (الشارقة)، غيث سهيل وخليفة جمعة وسعيد ثاني وأحمد حسن (شباب الأهلي)، يوسف آل علي (عجمان)، سهيل عبيد وأحمد غلوم (النصر)، حسين إسماعيل (الوصل)، محمد عبدالله (الفجيرة)، سهيل البلوشي (العين).

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