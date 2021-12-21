الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استثمار

يحاول أحد أندية المحترفين الاستثمار في اثنين من لاعبيه الصاعدين، من خلال إعارتهما مقابل استقطاب لاعبين مكانهما خلال الانتقالات الشتوية، وذلك وفقاً للتوصية التي تقدم بها مدرب الفريق.

توضيح

دافع إداري نادٍ يلعب في الدرجة الأولى عن مهاجم الفريق الصريح، الذي لم يوفّق في التسجيل سوى مرة واحدة، بأنه يقوم بكل الواجبات المطلوبة منه، وأقلها صناعة الأهداف، لكنه غير محظوظ بالتسجيل.

المطروشي

تأكد سفر سبّاح المنتخب الوطني يوسف المطروشي، إلى أميركا، لتكملة دراسته، والتدريب في إحدى الجامعات الأميركية استعداداً للتأهل للبطولات المقبلة.

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