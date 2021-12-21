الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رئيس الدولة
خورفكان - الوصل 16:45
الجزيرة - العروبة 16:50
الوحدة - عجمان 19:45
النصر - العين 19:45
فياريال - ألافيس 22:00
إشبيلية - برشلونة 00:30
أودينيزي- ساليرنيتانا 21:30
جنوى - أتلانتا 23:45
يوفنتوس - كالياري 23:45
سموحة - الإسماعيلي 17:00
بيراميدز - طلائع الجيش 19:30
المقاولون - الزمالك 22:00
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