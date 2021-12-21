شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان: سيراميكا خسر نقطتين بالتعادل مع الاتحاد والمباراة بها مكاسب كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم شعبان، المدير الفني لنادى سيراميكا، أنه خسر نقطتين بالتعادل أمام الاتحاد السكندرى، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية في إطار الجولة السابع من بطولة الدورى المصرى.

وقال هيثم شعبان، في تصريحات لقناة أون تايم بعد المباراة: "إحنا خسرنا نقطتين بالتعادل مع الاتحاد النهاردة ولكن المباراة فيها مكاسب كتير أهمها عودة اللاعبين في النتيجة والسيطرة على أحداث الشوط الثانى، وكان ممكن نسجل بعد الهدف الرابع، ولكن الحمد لله على النقطة والروح العالية للاعبين وبشكرهم على الأداء".

وأضاف مدرب سيراميكا: "كنا محضرين للبداية المباراة وكنا عارفين أنها هتتلعب بعد رؤية الملعب، ولكن العناصر الجديدة التي شاركت في البداية نتيجة الغيابات والإصابات احتاجت وقت للاندماج وبشكرهم على أدائهم وهيكون له دور في المباريات المقبلة".

نجح فريق سيراميكا في التعادل مع الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث شهدت المباراة إثارة ومتعة كروية بإحراز 8 أهداف، حيث انتهت المباراة بالتعادل 4 بأهداف لكل من الفريقين.

ونجح محمد عبد السلام، لاعب الاتحاد، في التقدم لفريقه في الدقيقة 13، ويتعادل شادي حسين لسيراميكا في الدقيقة 14، ليعود الاتحاد السكندري ويتقدم بهدف لكريم الديب في الدقيقة 15، ونجح كريم الديب في إحراز الهدف الثاني له والهدف الثالث للاتحاد السكندري في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، ونجح شادي حسين في إحراز الهدف الثاني لفريق سيراميكا في الدقيقة 37، قبل أن يحرز موبولولو الهدف الرابع للاتحاد السكندري قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح محمد إبراهيم، لاعب سيراميكا، في إحراز الهدف الثالث لفريقه أمام الاتحاد السكندري في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، وقبل نهاية المباراة نجح البديل إيفانز منساه في إدراك هدف التعادل لسيراميكا في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة، يستمر الاتحاد السكندري في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 9 نقاط، حصدها زعيم الثغر من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 مباريات بينما خسر الاتحاد مباراتين أخريين، وفي المقابل احتل سيراميكا المركز السابع بجدول الدوري بنفس الرصيد 9 نقاط أيضا، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين.