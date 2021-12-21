شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى ردا على تلقيه العروض: أشعر بالراحة داخل المصرى وبمحبة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن سعادته بالتواجد داخل جدران النادى المصرى البورسعيدى، وأنه لا يفكر في أي عرض للرحيل.

وخطف المصري البورسعيدي فوزا غاليا على فاركو، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال معين الشعباني، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "هناك عروض دائما في كل مكان، ولكنى أفضل النادى الذى أشعر فيه بالراحة فيه ومحبة الجماهير، وهذا هو الأهم ولا أفكر في أي شيء آخر".

وعن الفوز على فاركو، قال: "حققنا فوز مستحق على فاركو، في مباراة مهمة تساوى 6 نقاط؛ لأن فاركو كانوا خلفنا بنقطة واحدة، ودائما أحب اللعب الهجومى ومستحيل أعطي تعليمات للاعبين باللعب على الدفاع في الشوط الثاني، ولكن فاركو لعب بمهاجم تانى وزادت خطورته من العمق لذلك قمت بالدفع بمدافع ثالث".

وأضاف الشعبانى: "واجهنا صعوبات في مباراة اليوم لغياب أكثر من لاعب، وهناك تطور في أداء اللاعبين من الناحية الفردية والجماعية، هدفنا الأساسي هو تقديم أداء جيد، ولا أريد وضع اللاعبين تحت ضغوطات".