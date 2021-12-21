شكرا لقرائتكم خبر عن الحنفى حكما لمباراة سموحة والإسماعيلى.. وعبد العزيز السيد لبيراميدز والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم عبد العزيز السيد لإدارة مباراة بيراميدز وطلائع الجيش فى الدورى الممتاز غدا، ومعه وائل فرحان حكما لتقنية الفيديو. كما قررت اللجنة تعيين الحكم محمد الحنفى حكما لمباراة سموحة والاسماعيلى، ومعه حسام عزب حكما لتقنية الفيديو. ويحل طلائع الجيش ضيفا على نادي بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء غد الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز.

وأعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في عودة منافسات الدوري الممتاز بعد التوقف الأخير.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد فتحي - حسين السيد - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - ناصر منسي