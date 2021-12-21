شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المصرية، أبرزها أوباما وعاشور جاهزان لتدعيم الزمالك أمام المقاولون العرب، فاركو يعلن مخاطبة رابطة الأندية المحترفة رسمياً لإعادة مباراة المصري،اتحاد الكرة يعلن الأسماء النهائية للمرشحين للانتخابات السبت المقبل.

أوباما وعاشور جاهزان لتدعيم الزمالك أمام المقاولون العرب

تأكدت جاهزية الثنائى يوسف إبراهيم أوباما وإمام عاشور لاعبى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك للمشاركة مع الفريق فى مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مواجهات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة يعلن الأسماء النهائية للمرشحين للانتخابات السبت المقبل

أغلق فى الرابعة عصر اليوم باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرة لكرة القدم، المقرر إجراؤها 5 يناير المقبل، وتقدم حتى موعد الإغلاق قائمتان إحداهما تقدمت أمس برئاسة جمال علام وخالد الدرندلى نائب رئيس، والأعضاء محمد حلمى مشهور ومحمد أبو الوفا وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومى وعامر حسين ودينا الرفاعى، بالإضافة إلى القائمة الاحتياطية التي تضم خالد أبو الوفا وعادل سلومة وعزة أبو الخير، وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.

فاركو يعلن مخاطبة رابطة الأندية المحترفة رسمياً لإعادة مباراة المصري

أكد جون أدوارد، المشرف العام على فريق الكرة بنادي فاركو، أن ناديه قرر رسميا مخاطبة رابطة الأندية لإعادة مباراة المصري البورسعيدي، موضحا أن مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي شهدت خطأ تحكيميا مخالفا للائحة يستوجب إعادة المباراة. سامح فهمي وقائمته يعتذرون عن عدم خوض انتخابات اتحاد الكرة أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم وعضو الجمعية العمومية عن عدم خوضه لإنتخابات الإتحاد المصري لكرة القدم خلال هذه الدورة. الإسماعيلى يستقر على فسخ التعاقد مع مروان الصحراوى بالتراضى استقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة حمادة المصرى وعضوية أشرف خضر ومحمود حسن على فسخ التعاقد مع التونسى مروان الصحراوى مدافع الفريق الأصفر بالتراضى مع إجراء تسوية مالية مع اللاعب فيما يخص مستحقاته المادية لإنهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضى فى ظل رغبة الجهاز الفنى للدراويش بقيادة خوان براون واللجنة الفنية ولجنة التعاقدات فى رحيل اللاعب فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تمهيداً لإفساح المجال أمام قيد لاعب أفريقى جديد.

مفاجآت تمهيدى كأس مصر.. خسارة الترسانة أمام بنها والمصرى بالسلوم يهزم القناة

شهدت مباريات دور الـ64 لكأس مصر التى أقيمت اليوم مفاجآت كبرى بعد تغلب بنها على الترسانة بملعبه بهدفين مقابل هدف، وخسر القناة من المصرى بالسلوم بنفس النتيجة ليودع الشواكيش والقناة الكاس مبكرا ويتأهل الفائزون لدور 32 للبطولة.

المصرى يفوز على فاركو بهدف حمودى فى الدوري

فاز فريق المصرى البورسعيدى على نظيره فاركو بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية.

"جولة تسوق" تعلن عودة الوئام بين الشناوى وشريف فى معسكر الأهلى بالدوحة شهدت جولة التسوق التى قام بها نجوم الأهلى الدوليون أمس فى قطر إثر حصولهم على راحة من التدريبات بفرمان من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق عودة الوئام بين الثنائى محمد الشناوى ومحمد شريف لاعبى المارد الأحمر، حيث خرج الثنائى سوياً وتحدثا معاً ليعلنا انتهاء الأزمة العابرة التى نشبت بينهما فى مباراة الفراعنة الأخيرة بكأس العرب.

خطف نادى الجونة تعادلا قاتلا أمام إنبى بهدف لمثله فى المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام.