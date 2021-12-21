شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة الكاميرونية: بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام في موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيزيكال مينسيب، عضو اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا، والمتحدث باسم وزارة الرياضة في الكاميرون، أن بطولة كأس الأمم ستقام في موعدها بشهر يناير المقبل.

وقال إيزيكال، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "إنه لشرف كبير وفخر للكاميرون استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، ورئيس الاتحاد الافريقي أكد اليوم إقامة البطولة في موعدها وعدم تأجيلها".

وأضاف إيزيكال مينسيب، إن التطعيم سيكون شرط دخول الجماهير لمباريات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وأضاف إيزيكال، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الكاميرون من أفضل الدول في التعامل مع كورونا خلال الفترة الماضية، وأن الحالات ليست كثيرة في البلاد وليس في تزايد".