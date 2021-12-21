شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الزمالك بقمة دورى السلة 71/64 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق سلة الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 71/64 فى الجولة الرابعة من الدور الأول لدورى السوبر باللقاء الذى أقيم بصالة عبد الله الفيصل بالجزيرة.

وشهدت الفترة الأولى تقديم الزمالك بنتيجة 14/23، بعد أن سيطر لاعبو الفريق الأبيض على أحداث اللقاء تسجيل ثلاثيات، بالاضافة إلى الرميات.

وشهدت الفترة الثانية محاولات من لاعبى الأهلى لتعديل مسار المباراة حتى تم التعادل قبل نهاية الفترة بأقل من دقيقة واحدة لينتهى اللقاء بالتعادل بين الفريقين 32/32 ،وفيما يخص الفترة الثالثة فانتهت بتقدم الاهلى 51/50.

و رفع الأهلى رصيده إلى 7 نقاط، بالفوز فى 3 مباريات والخسارة فى واحدة، بينما يقع الزمالك فى المركز الثامن والأخير برصيد 4 نقاط بعد الهزيمة فى المباريات الأربع التى تم خوضها.