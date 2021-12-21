شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المصرية، رسميا.. انتخابات اتحاد الكرة 5 يناير بعد تقدم قائمتين.. وإلغاء التزكية ،فاركو يعلن مخاطبة رابطة الأندية المحترفة رسمياً لإعادة مباراة المصري.

الاتحاد السكندري يتعادل مع سيراميكا 4-4 في مباراة مثيرة

شهدت مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا، التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، إثارة ومتعة كروية بإحراز 8 أهداف، حيث انتهت المباراة بالتعادل 4 بأهداف لكل من الفريقين.

بوسكا يهدى إيسترن كومبانى أول نقطة في الدورى أمام مصر المقاصة

حقق نادى إيسترن كومبانى أول نقطة في مشواره بالدورى، بعد التعادل السلبى مع مصر المقاصة، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الجولة السابع من بطولة الدورى المصرى.

أوباما وعاشور جاهزان لتدعيم الزمالك أمام المقاولون العرب تأكدت جاهزية الثنائى يوسف إبراهيم أوباما وإمام عاشور لاعبى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك للمشاركة مع الفريق فى مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مواجهات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى يفوز على فاركو بهدف حمودى فى الدوري

فاز فريق المصرى البورسعيدى على نظيره فاركو بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية.

الجونة يخطف تعادلا قاتلا أمام إنبى 1/1 فى الوقت بدل الضائع

خطف نادى الجونة تعادلا قاتلا أمام إنبى بهدف لمثله فى المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام.