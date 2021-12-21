شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لمباراة الزمالك والمقاولون .. وطارق مجدى للفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة غد فى الدورى الممتاز بين المقاولون العرب والزمالك، والمقرر لها فى الثامنة مساء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

طاقم الحكام يضم محمود عاشور حكام وعمر فتحى وشهاب راشد مساعدين، وأحمد حمدى رابعا ، وطارق مجدى حكما للفيديو فى المباراة ومعه سامى هلهل حكم مساعد فيديو.

وتقرر مشاركة عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، في التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الزمالك مباراة الغد أمام المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السابعة من الدورى.

واستقر كارتيرون، المدير الفني للفريق، على مشاركة عبد الله جمعة بعد إصابة محمد عبد الشافي ومنح أحمد فتوح راحة من المباراة عقب عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس العرب التي أقيمت مؤخرا بقطر.

من ناحية أخرى يفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بين الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى وعمر السعيد لقيادة هجوم الفارس الأبيض خلال مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدًا الثلاثاء.

ويواجه الزمالك نظيره المقاولون فى الثامنة مساء غد، الثلاثاء، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.



الزمالك والمقاولون

ويفاضل كارتيرون بين سيف الجزيرى وعمر السعيد لقيادة هجوم الفريق خلال مواجهة ذئاب الجبل، حيث يعد سيف الجزيرى الأجهز للمباراة كونه كان يشارك مع منتخب تونس فى بطولة كأس العرب، وفى نفس الوقت يرغب المدرب فى عدم الضغط على اللاعب حتى لا يتعرض للإصابة.

كما أن عمر السعيد جاهز للمباراة وشارك مع الزمالك فى المباريات الودية التى خاضها الفريق خلال فترة التوقف، الأمر الذى يضع المدرب فى حيرة والمفاضلة بينهم.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل فى واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى.