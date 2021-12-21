شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الزمالك يعلن عن فتح باب الترشح للانتخابات يوم الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي عن فتح باب الترشح للانتخابات يوم الأربعاء المقبل لاستقبال اوراق الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس إدارة النادى.

ويستمر فتح باب الترشح بداية من غدا الأربعاء ولمدة أسبوع حيث ستكون هناك لجنة تتلقى الطلبات تتضمن الاوراق المطلوبة للترشح وفقا للشروط المحددة وفقا للائحة.

وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موعد انتخابات نادي الزمالك القادمة، التي سيكون موعدها 20 و21 و22 يناير المقبل.