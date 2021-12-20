الاتحاد يزيح الفتح من كأس الملك بالضربة القاضية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل الاتحاد إلى دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن نجح في تحويل تأخره بهدفين أمام الفتح إلى فوز 3/ 2 في المباراة التي جرت بين الفريقين أمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضة في الأحساء ضمن دور الـ16 للبطولة.

ونجح الفتح في التقدم مرتين، كما نجح أيضا في إنهاء الشوط الأول فائزا قبل أن يعود الاتحاد في الشوط الثاني.

وافتتح الفتح التسجيل عن طريق نجمه المتألق مراد باتنا الذي سجل هدفين متتاليين رائعين في الدقيقتين 17 و22.

وفي الدقيقة 37، قلص الاتحاد الفارق عبر نجمه البرازيلي رومارينهو ديسلفا.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد بحثه عن تعديل النتيجة وحاصر الفتح كثيرا مهددا مرمى ماكسيم، إلا أن تألق الأخير حال دون تعديل النتيجة، فيما اعتمد الفتح على الهجمات المرتدة.

وأكمل رومارينهو تألقه بإعادة فريقه للمباراة بعدما أرد هدف التعادل في الدقيقة 75 بضربة رأسية غالطت ماكسيم.

ونجح البديل برونو هنريكي في ترجيح كفة الاتحاد عندما سجل هدفا غاليا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وشهدت الوقت بدلا من الضائع طرد لاعب الفتح كريستيان كويفيا بالبطاقة الحمراء.

وينتظر الاتحاد في دور الثمانية، الفائز من مباراة التعاون والطائي التي ستقام اليوم في بريدة.