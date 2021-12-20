اعتبار توتنهام خاسرا بدوري المؤتمر الأوروبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس اعتبار توتنهام الإنجليزي خاسرا أمام رين الفرنسي 0/ 3 وبالتالي خروجه من منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك إثر تأجيل توتنهام للمباراة في وقت متأخر بداعي انتشار عدوى فيروس كورونا في صفوف الفريق.

ويعني قرار اليويفا أن توتنهام احتل المركز الثالث في مجموعته بدوري المؤتمر الأوروبي وبالتالي ودع منافسات البطولة الجديدة.

وألغيت المباراة التي كانت مقررة في التاسع من ديسمبر الحالي بعد أن أكد توتنهام إصابة 8 لاعبين و5 إداريين بعدوى فيروس كورونا.

وجرى تأجيل مباراتين لتوتنهام أيضا في الدوري الإنجليزي بسبب حالات العدوى وقد خاض أمس الأول، أول مباراة له خلال أسبوعين، وانتهت بالتعادل مع ليفربول 2 / 2.

ومن المفترض أن تختتم منافسات دور المجموعات في بطولات الأندية الأوروبية قبل 31 ديسمبر، لكن لم يكن من الممكن إعادة جدولة مباراة توتنهام ورين نظرا لازدحام جدول مباريات الدوري الإنجليزي.