700 ألف ريال جوائز بطولة العرب لجمال الخيل

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للمهرجان، حيث أوضح أعضاء اللجنة أن المهرجان المعتمد من هيئة الترفيه ويستمر لمدة شهرين يصاحبه العديد من الفعاليات الترفيهية العائلية، وينطلق في أيامه الأربع الأولى بالنسخة الثانية للبطولة العربية بتصنيف دولي (C) من منظمة إيكاهو ECAHO بإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة ديراب غرب مدينة الرياض بالشراكة مع مربط العرب.
ويعد مهرجان «عِراب» أحد أضخم الأحداث في مجال الفروسية، حيث يشتمل على العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية العائلية، ويحتوي على العديد من الأنشطة والفعاليات العروض ذات الصلة، التي تعكس الروح الوطنية والتقاليد السعودية العريقة، ما من شأنه أن يسهم في الحفاظ على تراث المملكة الغني في الفروسية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة سلالة الخيل العربية الأصيلة محليا وإقليميا ودوليا.
وسيتنافس ملاك الخيل العربية الأصيلة على جوائز مالية تقدر بأكثر من 700 ألف ريال سعودي، طوال أيام البطولة ضمن فعاليات المهرجان.
أهداف المهرجان
- الترويج للمملكة باعتبارها مركزا عالميا لرياضات الخيل والفروسية.
- جذب أنظار المهتمين برياضات الخيل والفروسية من داخل وخاج المملكة.
- جذب الأنظار لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المجال.
- تمكين القطاع الخاص من المساهمة في مجال دعم الفروسية والترفيه.
- صناعة فرص وظيفية جديدة.
- تعزيز فرص زيادة ممارسي رياضات الخيل والفروسية في المملكة.
- تأسيس معايير عالمية لاستضافة البطولات.
- نقل الخبرات العالمية للسوق المحلية.
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