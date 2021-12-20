شكرا لقرائتكم خبر 700 ألف ريال جوائز بطولة العرب لجمال الخيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان «عِراب»، عن انطلاق بطولة العرب» لجمال الخيل العربية الأصيلة في مربط العرب الواقع بمحافظة ضرما غرب مدينة الرياض الذي تستضيفه للمرة الثانية وذلك يوم الخميس المقبل بمشاركة 321 جوادا عربيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للمهرجان، حيث أوضح أعضاء اللجنة أن المهرجان المعتمد من هيئة الترفيه ويستمر لمدة شهرين يصاحبه العديد من الفعاليات الترفيهية العائلية، وينطلق في أيامه الأربع الأولى بالنسخة الثانية للبطولة العربية بتصنيف دولي (C) من منظمة إيكاهو ECAHO بإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة ديراب غرب مدينة الرياض بالشراكة مع مربط العرب.

ويعد مهرجان «عِراب» أحد أضخم الأحداث في مجال الفروسية، حيث يشتمل على العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية العائلية، ويحتوي على العديد من الأنشطة والفعاليات العروض ذات الصلة، التي تعكس الروح الوطنية والتقاليد السعودية العريقة، ما من شأنه أن يسهم في الحفاظ على تراث المملكة الغني في الفروسية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة سلالة الخيل العربية الأصيلة محليا وإقليميا ودوليا.

وسيتنافس ملاك الخيل العربية الأصيلة على جوائز مالية تقدر بأكثر من 700 ألف ريال سعودي، طوال أيام البطولة ضمن فعاليات المهرجان.

أهداف المهرجان

