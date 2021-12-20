رئيس «الكاف» يحسم الجدل.. ويعلن إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا في موعدها

الشارقة - اميمة ياسر -

حسم باتريس موتسبي، رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الجدل المثار بشأن النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا "الكاميرون 2021"، حيث أكد إقامة البطولة في موعدها.

وكان موتسبي قد وصل منذ قليل إلي العاصمة الكاميرونية ياوندي في زيارة قصيرة تستغرق 48 ساعة، لبحث مصير بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال موتسبي، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب ختام زيارته للملعب الأولمبي، والذي سيستضيف مباراة الافتتاح بين الكاميرون وبوركينا فاسو يوم 9 يناير، إنه "سعيد بما رآه في البلد المضيف من تحضير لمنافسات كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف موتسبي: "علينا أن نفخر بما تم إنجازه هنا، نريد أن نظهر للعالم صورة رائعة".

واختتم رئيس الكاف تصريحاته: "سأكون هنا في الكاميرون يوم 7 يناير مع زوجتي وأولادي استعدادا لحضور افتتاح كأس الأمم الأفريقية يوم 9 من الشهر نفسه".

يشار إلى أن باتريس موتسبي قال فور وصوله للكاميرون "سنحدد موقف كأس الأمم الأفريقية وسنعلن لاحقاً عن قرارات قوية بعد اجتماع يومي الاثنين والثلاثاء مع السلطات المختصة بالكاميرون، ومع رئيس الجمهورية بول بيا".

وكانت فكرة إقامة بطولة أمم إفريقيا قد أحاطت بها الشكوك بسبب رفض الأندية الأوروبية التخلي عن لاعبيها الأفارقة، فضلاً عن الوضع الأمني المتوتر في الكاميرون، وتأخر إتمام بعض الاستعدادات.

ومن المفترض أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا خلال الفترة بين 9 يناير و6 فبراير من عام 2022.