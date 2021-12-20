بيان من الدوري الإنجليزي بشأن موقف الأندية من إيقاف «البريميرليج»

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بيانًا رسميًا، مساء اليوم الإثنين، بشأن اجتماع الأندية الذي تم عقده اليوم لبحث تداعيات فيروس كورونا على سير المباريات.

وكانت عدد من المباريات قد تأجلت في الفترة الماضية إثر تفشي فيروس كورونا في العديد من الأندية.

وقال الدوري الإنجليزي في بيانه : "تم التأكيد في اجتماع اليوم على أنه مع الاعتراف بمعاناة عدد من الأندية من تفشي فيروس كورونا، فإن النية الجماعية للدوري هي مواصلة الجدول الزمني الحالي للمباريات حيثما أمكن ذلك بأمان".

وأضاف البيان: "تظل صحة ورفاهية جميع المعنيين على رأس أولوياتنا، وستواصل الرابطة مراقبة إرشادات الصحة العامة وتطبيقها، مع المضي قدمًا دائمًا بحذر".

وتابع: "تمت مناقشة مجموعة من القضايا في اجتماع ظهر اليوم، بما في ذلك تكييف عملية تأجيل الدوري الإنجليزي الممتاز استجابة لتأثير محور أوميكرون".

وأردف: "كما يمكن أن نؤكد أن 77% من لاعبي الدوري الإنجليزي وموظفي الأندية قد تلقوا لقاح كورونا كاملًا، بينما حصل 84% من اللاعبين على جرعة واحدة فقط".

واستكمل البيان: "يتعين على اللاعبين الذين تناولوا جرعة واحدة أو جرعتين انتظار الفترة الزمنية المناسبة قبل تلقي التطعيم الثاني أو التطعيم التعزيزي".

وواصل: "تواصل الرابطة العمل مع الأندية لتشجيع التطعيم بين اللاعبين وموظفي الأندية، فضلًا عن الترويج لرسائل التطعيم الصحية العامة الحكومية للأندية والجمهور الأكبر".

وأكد البيان: "لن يتم تقديم تفاصيل محددة عن الأندية أو الأفراد من قبل الدوري، وسيتم الآن الإعلان عن معدلات تطعيم اللاعبين في نهاية كل شهر، بدءًا من يناير".