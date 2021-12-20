شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يرفض المجازفة بهذا اللاعب فى سوبر الاهلى والرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الاهلى، بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى، على استبعاد أيمن أشرف، مدافع الفريق، من المشاركة فى مباراة السوبر الافريقى أمام الرجاء المغربى، والمقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل بالدوحة، وذلك خوفا من المجازفة باللاعب العائد من الإصابة مؤخرا.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أيمن أشرف مدافع الفريق سوف يبدأ المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال المران الذى يقام مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الأفريقي الأربعاء المقبل.

وأوضح طبيب الأهلى أن أيمن خضع لمجموعة من الاختبارات الطبية الدقيقة، واجتاز مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل، بعد إصابته فى الركبة مع المنتخب الوطني فى بطولة كأس العرب.

وأشار إلى أن اللاعب أدى الاختبارات بقوة ولم يشكُ من أى آلام، وبناءً عليه تقرر الدفع به في التدريبات الجماعية بداية من مران اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي فى السوبر الأفريقي، حيث تُوج الأهلي بلقب النسخة الماضية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.